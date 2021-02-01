Панденята зоопарку Вашингтону побачили сніг та зраділи [ Редактировать ]
А от кому радість від зимової погоди, так це пандам із Вашингтонського зоопарку. Наглядачі зафільмували, як велетенські чорно-білі ведмеді катаються з гори та бавляться у заметах.
Розвага вочевидь приносить тваринам величезне задоволення, тож вони видираються на схили знову і знову. Перше знайомство зі снігом до вподоби і маленькому панденяті.
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