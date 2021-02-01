Перше знайомство зі снігом до вподоби і маленькому панденяті

А от кому радість від зимової погоди, так це пандам із Вашингтонського зоопарку. Наглядачі зафільмували, як велетенські чорно-білі ведмеді катаються з гори та бавляться у заметах.

Розвага вочевидь приносить тваринам величезне задоволення, тож вони видираються на схили знову і знову. Перше знайомство зі снігом до вподоби і маленькому панденяті.