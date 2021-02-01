Протести у Білорусі завершилися традиційними арештами [ Редактировать ]
І без затримань не минулося у Білорусі. У неділю опоненти Олександра Лукашенка вийшли на традиційні акції з біло-червоною символікою. Мітингували і у Мінську, і в регіонах.
Зібрання незгодних із владою були нечисельними і локальними. Утім, за підрахунками правозахисників, силовики затримали близько ста сімдесяти людей.
При цьому, за словами свідків, міліція хапала усіх без розбору, і у відділки потрапляли навіть люди, які не брали участи в жодних акціях.
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