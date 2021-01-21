"Северный поток-2" могут приостановить на неопределенный срок [ Редактировать ]
Строительство газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии может быть приостановлено на неопределенный срок. При этом экологи должны предоставить конкретные аргументы для приостановки.
Об этом заявила глава немецкого регулятора BSH Карин Камманн-Клиппштейн, передает Reuters.
Она подчеркнула, что жалобы на "Северный поток-2" должны быть подкреплены убедительными аргументами. Однако для их подачи нет конкретного срока.
"Это не в наших руках", - ответила Камманн-Клиппштейн на вопрос о том, когда регулятор рассмотрит жалобы.
Кроме того, по данным Reuters, сегодня Европейский парламент примет резолюцию по аресту российского оппозиционера Алексея Навального с призывом прекратить строительство газопровода.
Ранее сообщалось, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
Также мы писали о том, что МИД отреагировало на новые санкции против "Северного потока-2". Украина уверена, что новые санкции еще больше усложнят России завершение проекта.
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