Украинцев ждет подорожание круп и овощей [ Редактировать ]
Источник: открытые источники
Весной 2021 года в Украине вырастут цены на крупы, овощи и фрукты, а инфляция ускорится до 7-8% против 5% в 2020 году. Такой прогноз дал советник по стратегическому развитию "Украинского клуба аграрного бизнеса" Владимир Лапа.
Причиной подорожания этих продуктов является рост цен на удобрения и энергоносители. Если говорить о подорожании газа, его доля в структуре себестоимости в большинстве видов пищевой продукции не превышает 3-5%. Хотя прямое влияние является незначительным, однако газ "тянет" за собой цены в ресурсном секторе.
Например, доля газа в структуре себестоимости азотных удобрений составляет около 60%. Аналогично, вместе с газом (а скорее как предпосылка роста стоимости газа) выросли цены на нефть. Если в начале лета это было $35-40 за баррель, то сейчас - $53-55. Если сложить удобрения и нефтепродукты, то это около 40% себестоимости продукции растениеводства.
Эксперт также не исключает подорожания мяса на 5-10% из-за роста цен на корма.
А вот молоко и яйца дорожать в ближайшее время не будут - пик цен на них уже пройден в декабре-январе. К слову, за прошлый год десяток яиц подорожал на 30%.
В рост пошли и цены на яблоки. По данным аналитического портала Eastfruit, в конце января минимальные цены на этот фрукт к Украине выросли в среднем на 25%. Сегодня местные садоводы готовы продавать яблоки не дешевле 10-17 грн/кг в зависимости от калибра и сорта. На данный момент местное яблоко в Украине уже стоит в среднем на 11% дороже, чем во второй половине января 2020 года.
Ранее сообщалось, что в украинских магазинах вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия из-за подорожания электроэнергии и газа.
по теме
Стратегічний продукт українців - картопля, зросте в ціні. На деяких гуртових ринках лише за останні вихідні овоч подорожчав на 30 копійок
У Нацбанку анонсували стрибок інфляції - сплеск зумовлений збільшенням цін на енергоносії та здорожчанням продовольства через поганий врожай
Стратегічний продукт українців - картопля - зростає в ціні. На гуртових ринках лише за останні вихідні овоч подорожчав на 30 копійок
Цінник на популярний продукт не зупиниться, він ростиме лише вгору, - кажуть експерти
Главным фактором роста цен на топливо к концу января может стать резко подорожание нефть