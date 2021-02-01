Инфляция в Украине ускорится до 7-8% против 5% в 2020 году Источник: открытые источники

Весной 2021 года в Украине вырастут цены на крупы, овощи и фрукты, а инфляция ускорится до 7-8% против 5% в 2020 году. Такой прогноз дал советник по стратегическому развитию "Украинского клуба аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

Причиной подорожания этих продуктов является рост цен на удобрения и энергоносители. Если говорить о подорожании газа, его доля в структуре себестоимости в большинстве видов пищевой продукции не превышает 3-5%. Хотя прямое влияние является незначительным, однако газ "тянет" за собой цены в ресурсном секторе.

Например, доля газа в структуре себестоимости азотных удобрений составляет около 60%. Аналогично, вместе с газом (а скорее как предпосылка роста стоимости газа) выросли цены на нефть. Если в начале лета это было $35-40 за баррель, то сейчас - $53-55. Если сложить удобрения и нефтепродукты, то это около 40% себестоимости продукции растениеводства.

Эксперт также не исключает подорожания мяса на 5-10% из-за роста цен на корма.

А вот молоко и яйца дорожать в ближайшее время не будут - пик цен на них уже пройден в декабре-январе. К слову, за прошлый год десяток яиц подорожал на 30%.

В рост пошли и цены на яблоки. По данным аналитического портала Eastfruit, в конце января минимальные цены на этот фрукт к Украине выросли в среднем на 25%. Сегодня местные садоводы готовы продавать яблоки не дешевле 10-17 грн/кг в зависимости от калибра и сорта. На данный момент местное яблоко в Украине уже стоит в среднем на 11% дороже, чем во второй половине января 2020 года.

Ранее сообщалось, что в украинских магазинах вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия из-за подорожания электроэнергии и газа.