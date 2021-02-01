СБУ викрили засновників проросійських Telegram-каналів [ Редактировать ]
СБУ викрила агентурну мережу спецслужб Росії. Жителі Харкова та Одеси розміщували в Telegram-каналах повідомлення, які їм надходили з Москви. У такий спосіб намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні.
Користувалися послугами мережі й українські політики, відомо про 50 замовників, які публікували компромат на опонентів. Головний адміністратор каналів перебуває у Придністров'ї. Підозру за статтею "державна зрада" йому оголосили заочно. Двох його помічниць затримали в Києві.
В однієї з них знайшли електронний носій із персональними даними багатьох українських правоохоронців.
Роман Дудін, начальник УСБУ в Харківській області:
Це достатньо відомі телеграм-канали. Легітимний, Резидент, Картель, Сплетница, Чорний квартал, Політичний расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр лайф Николаев лайф, Херсон лайф, и Кривой Рог онлайн. Якщо був якийсь інформаційний привід або задачі від кураторів, накрутити там сесію ВР, під якесь рішення президента, тобто зробити якийсь інформаційний фон на території України, то вони це робили.
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