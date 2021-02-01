СБУ викрила агентурну мережу спецслужб Росії. Жителі Харкова та Одеси розміщували в Telegram-каналах повідомлення, які їм надходили з Москви. У такий спосіб намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні.

Користувалися послугами мережі й українські політики, відомо про 50 замовників, які публікували компромат на опонентів. Головний адміністратор каналів перебуває у Придністров'ї. Підозру за статтею "державна зрада" йому оголосили заочно. Двох його помічниць затримали в Києві.

В однієї з них знайшли електронний носій із персональними даними багатьох українських правоохоронців.

Роман Дудін, начальник УСБУ в Харківській області: