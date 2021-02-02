У Польщі послаблюють карантинні обмеження, - про це заявив тамтешній очільник МОЗ Адам Недзельський.

У країні відновлюють роботу магазини у торговельних центрах, музеї і мистецькі галереї. За умови - одна людина на 15 квадратних метрів. Решта заборон діятиме до 14 лютого.

Учні старших класів і далі навчатимуться дистанційно. Зачиненими також залишаються ресторани, готелі, фітнес-центри та гірськолижні спуски.