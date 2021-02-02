Пентагон охоронятиме космічні бази на Місяці [ Редактировать ]
Пентагон охоронятиме космічні бази на Місяці. Міністерство оборони США та НАСА домовилися про співпрацю - вони об'єднають зусилля для дослідження супутника Землі.
Рішення ухвалили через агресивні дії Росії та Китаю в космосі. Ідеться про використання Кремлем протисупутникової зброї, засобів встановлення перешкод та інших ворожих технологій.
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