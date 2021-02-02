Каждый гражданин Германии получит спасительную прививку до конца лета 2021 года/ фото: М24

Вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией на долгие годы войдет в быт людей. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, препарат "работает", как вакцина от гриппа и ее надо вводить повторно каждый год, в частности, для борьбы с новыми мутациями инфекции.

Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз повторно вакцинируетесь против новой мутации вируса.

Также Меркель добавила, что каждый гражданин Германии получит спасительную прививку до конца лета 2021 года. При этом, обещание может быть выполнено даже при таком негативном сценарии, когда два фармацевтических производителя, Johnson&Johnson и Curevac не получат одобрение на разработанные ими препараты.

Ранее мы писали, что Польша не будет прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca. Медицинский совет при премьер-министре еще обсуждает возрастной порог для этого препарата.

Кроме того, фармацевтическая компания Pfizer собирается увеличить поставки своей вакцины от коронавирусной инфекции на территорию Европейского Союза. В настоящее время речь идет о ввозе 75 миллионов доз препарата, таким образом, общее количество поставленной вакцины в 2021 году достигнет 600 миллионов.

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