В настоящее время речь идет о ввозе 75 миллионов доз препарата/ фото: DW

Фармацевтическая компания Pfizer собирается увеличить поставки своей вакцины от коронавирусной инфекции на территорию Европейского Союза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в настоящее время речь идет о ввозе 75 миллионов доз препарата. Таким образом, общее количество поставленной вакцины в 2021 году достигнет 600 миллионов.

Мы работаем с фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить доставку вакцин европейцам. BioNTech/Pfizer обеспечит 75 млн дополнительных доз во втором квартале года - и в целом до 600 млн в 2021 году.

Читайте также, в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech. Инициатива COVAX получила заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, в том числе и Украину.

Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств опровергло связь между летальными случаями среди привитых пациентов и вакциной компаний Pfizer/BioNTech. У пациентов не было выявлено побочных эффектов, которые вызывала бы вакцина Pfizer.

Ранее мы писали, что Pfizer предоставит 40 млн доз COVID-вакцины бедным странам. В компании отказались назвать стоимость контракта, при этом намерена начать поставки в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.

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