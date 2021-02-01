В Польше не будут прививать пожилых людей вакциной от коронавируса производства британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Для них, как и раньше будут предусмотрены препараты Pfizer и Moderna. Об этом сообщает RMF 24.

Как сообщается, вакцина AstraZeneca была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам для людей в возрасте от 18 лет, несмотря на то, что была протестирована на небольшой группе людей преклонного возраста. Ее будут вводить, например, учителям или военнослужащим соответствующего возраста.

Медицинский совет при премьер-министре еще обсуждает возрастной порог для этого препарата - это может быть 55 или 60 лет.

Отмечается, что AstraZeneca начнет поставки в Польшу 9 февраля. До конца первого квартала этого года планируется получение 1,5 миллиона доз вакцины.

Ранее мы писали, что Pfizer предоставит 40 млн доз COVID-вакцины бедным странам. В компании отказались назвать стоимость контракта, при этом намерена начать поставки в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.

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