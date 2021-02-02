В Італії у шкільному підручнику написали про референдум у Криму та автономність Донбасу

Спотворена географія. В Італії у шкільному підручнику написали про "референдум" у Криму та "автономність" Донбасу.

Зокрема, зазначили, що на окупованому півострові буцімто "відбувся референдум про приєднання до Росії. А Донецьк і Луганськ "стали автономними" через "етнічну суперечку українців і російської меншини". Це дослівно.

Про російську агресію - жодного слова. На викривлену інформацію у книжці відреагувало посольство України. Звернулися до італійського Міносвіти з вимогою вплинути на ситуацію. У МЗС закликають українців повідомляти про подібні випадки спотворення української історії.