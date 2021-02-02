Зеленский назначил пожизненную стипендию Василию Голобородько [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский назначил пожизненную стипендию украинскому писателю Василию Голобородько. Об этом говорится в указе главы государства № 906 "О государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы".
Василий Голобородько - писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
- Василий Голобородько родился в Луганской области в 1945 году.
- В 1963 году он начал издавать первые стихи.
- В 1994 году за сборники "Икар на мотыльковых крыльях" и "Калина в Рождество" был удостоен премии Тараса Шевченко.
- Является членом Национального союза писателей Украины.
Отметим, Василий Голобородько является тезкой персонажа Владимира Зеленского, который сыграл учителя истории, а потом и президента в сериале "Слуга народа".
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.
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