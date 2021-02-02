Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения всем фигурантам [ Редактировать ]
Во вторник, 2 февраля, Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения остальным фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания из зала суда.
Так,суд принял решение в отношении Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Суд решил продолжить возложенные на Дугарь обязательства до 2 апреля. В этот период она должна уведомлять суд об изменении места жительства и работы, а также являться к следователю, прокурору или в суд по первому вызову.
Кузьменко суд оставил под круглосуточным домашним арестом до 2 апреля.
Отметим, что суд отстранил от дальнейшего рассмотрения дела Шеремета одного из основных присяжных, а именно Юрия Михайленко. Причин этого решения в суде не назвали.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
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