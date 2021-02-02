Во вторник, 2 февраля, Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения остальным фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания из зала суда.

Так,суд принял решение в отношении Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Суд решил продолжить возложенные на Дугарь обязательства до 2 апреля. В этот период она должна уведомлять суд об изменении места жительства и работы, а также являться к следователю, прокурору или в суд по первому вызову.

Кузьменко суд оставил под круглосуточным домашним арестом до 2 апреля.

Отметим, что суд отстранил от дальнейшего рассмотрения дела Шеремета одного из основных присяжных, а именно Юрия Михайленко. Причин этого решения в суде не назвали.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.