Двоє людей загинули через повені у Туреччині

Двоє людей загинули через повені у Туреччині. Від високої води постраждала провінція Ізмір, що на узбережжі Егейського моря. Підтоплення спричинили потужні зливи. За 8 годин випала місячна норма опадів. Потоками змило шість сотень будинків і десятки автомобілів.

Місцева влада закликала жителів Ізміра без потреби не полишати осель. З найбільш уражених негодою районів людей евакуюють рятувальники і співробітники Червоного хреста.