У Туреччині через повені загинули двоє людей [ Редактировать ]
Двоє людей загинули через повені у Туреччині. Від високої води постраждала провінція Ізмір, що на узбережжі Егейського моря. Підтоплення спричинили потужні зливи. За 8 годин випала місячна норма опадів. Потоками змило шість сотень будинків і десятки автомобілів.
Місцева влада закликала жителів Ізміра без потреби не полишати осель. З найбільш уражених негодою районів людей евакуюють рятувальники і співробітники Червоного хреста.
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