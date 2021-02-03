У Єгипті набирають популярності сеанси "йоги сміху". Люди збираються у групах на свіжому повітрі і регочуть без причини. Тренери кажуть: так знімають стрес і борються з тривожністю. Чим ще корисний сміх для організму - далі в сюжеті.

Танці, співи, хороводи. Такий незвичний сеанс йоги влаштовують у міському парку Каїра двічі на місяць. Вік і фізична вправність - не мають значення. Головне завдання учасників - якомога активніше реготати. Усе з оздоровчою метою.

Вессам Гамаль, учасниця сеансу йоги:

Мені подобається пробувати щось нове і незвичне. Не думаю, що ми поводимося дивно. Навпаки - повертаємося до природного стану, стаємо безпосередніми, наче діти.

Тут можна й навіть потрібно хихотіти без причини і ніхто не засудить. Це один з основних принципів - імітація сміху так само діє на організм, як і щирі веселощі.

Тафер Камаль, учасник сеансу йоги:

Неабияку роль відіграє психологія. Я сміюся, отже, я щасливий. Не важливо, чи є у мене привід для веселощів. Тіло не розуміє, чи я регочу з чогось, чи просто так. У будь-якому разі запускаються відповідні фізіологічні процеси, людина оздоровлюється.

Цей вид йоги вигадав індійський лікар у 90 роках минулого століття. Ті, хто практикують сміхотерапію, кажуть - нині їхнє ремесло як ніколи актуальне.

Уте Девіка, тренер:

Йога сміху - це найкращий спосіб боротися зі стресом, тривогою і депресією. Це одні з найбільших проблем нинішнього століття. Завдяки сміху в організмі відбувається вибух ендорфінів і серотоніну - гормону щастя. Три хвилини і наше тіло як нове.

Сміх на занятті поєднують з дихальними вправами і розтяжкою. Та учасники кажуть: за кілька сеансів почуваються краще не лише фізично, а й морально. А тренери радять такі вправи здебільшого дорослим. Адже з віком люди сміються дедалі рідше.

Адель Саад, учасник сеансу йоги:

Я справді отримав величезну насолоду. Відчуваю, ніби всі відчуття стали гострішими, а тіло - оновилося, від голови до кінчиків пальців. А ще я зрозумів, що можна і треба сміятися над собою.

За деякими дослідженнями, сміх розвиває ритмічне дихання, посилює кровообіг у мозку й навіть понижує тиск. Утім, наукових доказів цього - замало. А от заряд позитивного настрою - гарантований.