У Франції через сильні зливи затопило вулиці столиці [ Редактировать ]
Паводок у Парижі. У французькій столиці з берегів вийшла річка Сена. Сусідні з водоймою вулиці затопило. Усе через сильні зливи. Рівень води за останні кілька днів піднявся у півтора раза до 4 метрів 20 сантиметрів. За прогнозами синоптиків, повінь може стати ще масштабнішою. Найбільше підтоплення Париж пережив 2016 року. Тоді вода в Сені піднялася на 6 метрів. Екологи кажуть, що річка частіше виходить із берегів через глобальне потепління.
Мішель Глош, жителька Парижа:
Статуя солдата-зуава під мостом для парижан як знак, коли ми бачимо, що її ноги у воді, значить води в Сені прибуло. Зазвичай це стається восени. Взимку - досить рідко, але нині все стало з ніг на голову.
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Паводок у Парижі. У французькій столиці з берегів вийшла річка Сена. Сусідні з водоймою вулиці затопило. Усе через сильні зливи
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