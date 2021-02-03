В среду, 3 февраля, прошло заседание делегаций Трехсторонней контактной группы. О том, что обсуждали стороны, сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Так, главы делегаций поднимали вопросы продолжения перемирия и разблокирования работы некоторых КПВВ на Донбассе.

Законопроект о переходном периоде, который готовит правительство, предусматривает начало Национального диалога и восстановление функционирования украинского языка как государственного только спустя два года после деоккупации.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил такой срок, тем, что в первые два года будут происходить демилитаризация, разминирование, разоружение и восстановление социальных и экономических связей.

У Украины будет собственный формат (Национального диалога, - ред.). В законопроекте мы предусматриваем создание специального центра - государственного института, который будет отвечать за организацию национального диалога. У него уже есть название: "Украинский национальный центр миростроительства.

В бюджете на 2021 год заложено 5 млн гривен на создание этого центра. Резников уточнил, что в течение ближайших месяцев его зарегистрируют. Кроме того, он объяснил гарантии для русского языка тем, что никто не будет запрещать работу русскоязычных школ.

У местных общин есть полное право за счет местного бюджета создавать такие начальные школы. Эта практика распространена в Украине. Есть венгерские школы на Закарпатье, в Киеве даже есть французский лицей, хотя французская нация не сильно представлена у нас. В Украине проживает более 200 национальностей, народностей, и все они имеют на это право.

Между тем советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что несмотря на регулярные нарушения режима тишины на Донбассе и потери украинской армии, пока нет оснований говорить о его срыве.

Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе обязались отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.