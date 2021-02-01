Новое заседание ТКГ: объявлены даты и темы [ Редактировать ]
Во вторник, 2 февраля, состоится заседание рабочей группы по вопросам безопасности, а также гуманитарной, экономической и политической групп. А в среду, 3 февраля, пройдет общее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Ожидается, что стороны обсудят имплементацию минских соглашений и итогов парижского саммита, перемирие, согласование новых участков разведения и обновление плана разминирования.
Также отмечается, что в ТКГ обсудят продолжение разработки плана совместных шагов, возобновление работы КПВВ, обмен пленными, полный и безусловный доступ международных организаций, а также восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Ранее сообщалось, что в ТКГ оценили возможность изменения закона об особом статусе Донбасса. Так, изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей пока вносить не планируют.
Также мы писали о том, что в ОБСЕ заявили, что переговоры по созданию мирного плана по Донбассу не продвигаются. Сторонам нужно проявить готовность к компромиссам.
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