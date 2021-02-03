У Миколаєві на гарячому впіймали працівників поліції. ДБР затримало начальника управління фінзабезпечення Головного Управління Нацполіції в області та касира після того, як вони отримали 39 тисяч гривень "відкатів".

Схема була добре відпрацьована: правоохоронцям нараховували завищені премії, а ті повертали умовлену суму. Мзду збирав касир і передавав керівництву. Під час обшуків гроші виявили в особистих речах підозрюваної. Вже розпочато кримінальне провадження.