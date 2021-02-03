В чреду, 3 февраля, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что 4 февраля будет известна информация о контракте на поставку вакцины от коронавируса в Украину. Ее название пока не огласили. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Он вновь отметил, что не может обнародовать название вакцины раньше подписания контракта с поставщиком.

Думаю, завтра ждите сообщение. Пока не могу назвать что за вакцина, поскольку мы не можем разглашать эту информацию до физического подписания контракта. Как только будет подписание, мы сообщим.

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Кроме того, Израиль сделал сенсационное заявление по вакцине от Pfizer. В следствии получения первой прививки этим препаратом, 12,4 тысячи граждан Государства Израиль были заражены COVID-19.

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