Израильские ученые выразили сомнение на счет эффективности работы вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и BioNTech.

В следствии получения первой прививки этим препаратом, 12,4 тысячи граждан Государства Израиль были заражены COVID-19. При этом, существует по меньшей мере 60 человек, которые заразились инфекцией уде после второго укола. Таким образом, появилось мнение, что эффективность препарата не соответствует ожиданиям медиков, а также представленным официальным результатам от компании Pfizer.

Отмечается, что появилось предупреждение о том, что вакцина не сможет защитить людей от новых штаммов коронавируса, в частности и "британского", который может стать наибольшим в стране. Известно, что по состоянию на 19 января 2021 года, на территории Израиля первую дозу препарата от Pfizer и BioNTech получили 2 миллиона человек, еще 400 тысяч успели принять заключительную часть вакцины.

Читайте также, после вакцинации препаратом от Pfizer скончались полсотни человек. Смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.

Кроме того, в Еврокомиссии сделали заявление о вакцинах от коронавируса для Украины. Там подписали контракты с шестью западными компаниями на предзаказ 2,3 млрд доз вакцин, но делиться препаратами со странами-партнерами не спешит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.