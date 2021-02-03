Рівно опівночі вони зникли з ефіру. Три телеканали: NewsOne, ZIK та "112 Україна" припинили своє мовлення на 5 років. Напередодні пізно ввечері Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції проти їхнього власника народного депутата Тараса Козака. А президент негайно підписав документ.

Це рішення викликало цілу бурю обговорень - і в політикумі, і в медійній сфері, і в соцмережах. Адже закриття одразу трьох мовників - безпрецедентне. І реакція на нього - різна: хтось підтримує, хтось засуджує. Ми покажемо всі думки, а поки - Ірина Розова розкаже, що, власне, відбулося.

Ось така однакова картинка: генератор кольорових смуг - тепер замість ефіру трьох інформаційних українських телеканалів. NewsOne, ZIK та "112 Україна" одномоментно опівночі припинили мовлення. А все тому що напередодні пізно ввечері Рада національної безпеки та оборони запровадила персональні санкції проти власника цих трьох телеканалів - народного депутата Тараса Козака. А вони передбачають блокування персональних активів - а це окрім каналів, ще й інший бізнес. Термін дії - 5 років. Секретар РНБО сьогодні прокоментував це рішення...

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:

З 19 членів ради Нацбезпеки й оборони 17 проголосували "за", 1 член Ради нацбезпеки й оборони утримався, й один знаходився у відрядженні. Рішення прийнято, відповідний указ Президента розташований на сайті Президента - всі бажаючі можуть ознайомитися з відповідним рішенням Ради нацбезпеки й оборони.

Ось цей указ на сайті Президента. Персональні санкції проти Тараса Козака, про які йдеться в документі, ввели через схеми начебто поставки вугілля з ОРДЛО. Володимир Зеленський документ підписав, чим і увів у дію. Пізніше прокоментував це рішення постом у Facebook:

Володимир Зеленський, президент України:

Колегіальне та юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього. Вдячний членам Ради національної безпеки і оборони за відповідальну та швидку реакцію.

Швидкою стала й реакція суспільства на це рішення - однак діаметрально протилежною. Загалом закриття одразу трьох мовників - це безпрецедентна подія не лише для України. Так кажуть у Національній спілці журналістів. Там рішення РНБО засуджують.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:

Одна справа, коли Україна в законний спосіб обмежує й забороняє трансляцію російських телеканалів, які знаходяться в російському правовому пропагандистському полі, а інша справа - коли застосовують такі обмеження до українських телеканалів.

У багатьох були питання до юридичних тонкощів указу. На Банковій пояснили: вони спиралися на постанову Верховної Ради ще 2018 року за час президентства Петра Порошенка. Пізніше це підтвердив і міністр внутрішніх справ.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Це рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято ще в жовтні 2018 року, матеріали надані СБУ, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними. І я хочу застерегти - не треба плутати поняття свободи слова з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора.

Представники медіахолдингу з цим категорично не згодні. І вже заявили, що позиватимуть до суду. А рішення вважають політичною розправою:

Ми оцінюємо це рішення РНБО і президента Зеленського як політичну розправу над небажаними ЗМІ. Телеканали "112 Україна", NEWSONE і ZiK боротимуться за своє право мовити для українців, поширювати правду серед громадян та бути в ефірі щодня.

Попри заборону телеефірів, канали продовжують мовлення в Youtube. Але і воно під загрозою. У Міністерстві культури вже заявили, що направлять американській компанії звернення, аби канали заблокувати й там.