Про долю NewsOne, ZIK та "112 Україна" сьогодні весь день сперечалися і в стінах Парламенту. Там навіть спробували блокувати трибуну. А після засідання скликали Комітет з питань свободи слова. Отже, якою була реакція політиків різних партій?

Від самого ранку, ще у порожній залі "Слуги народу" обступили і трибуну, і президіям - це таке собі блокування наввипередки, аби його не зробила опозиція. Однак опозиція просить право на виступ. Головна тема, звісно, - зупинка мовлення трьох телеканалів - NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Побачивши свій унічтожений рейтинг та зріст підтримки українцями нашої політичної сили. Сьогодні вони вдарили у серце демократії, у свободу слова. Сьогодні існування демократичної незалежної України - під загрозою. Найближчим часом ми проводимо з'їзд нашої партії, який визначить наші подальші кроки.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Нет в мире успешных стран, где есть цензура. Нет в мире успешных стран, где зажимают рот прессе, нет в мире примеров, когда журналисты вот таким образом были унижены. Журналисты все равно с нашей поддержкой победят. Будет правда, будет другая точка зрения, а не та, что сегодня бытует у национал-радикалов, и мы за это будем бороться.

І далі чи не в кожній фракції коментують як рішення Радбезу зокрема, так долю свободи слова - загалом.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Ми живемо в умовах інформаційної війни, звичайно, можуть виникнути питання, чому це раніше не відбулось. Чому зараз - ну, ми бачили, що воно грунтується на трьох документах: закону про санкції, постанови Верховної ради і подання від СБУ.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Це рішення РНБО - це такий твітер-ефект "твітера-трампа", і якщо це працює на користь України, - значить ефект "твітера-трампа".

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Це рішення має супроводжуватись перехідними кроками, щоб люди, які втратили роботу, могли знайти додаткову роботу, але рішення є абсолютно правильним.

Спікер парламенту Дмитро Разумков, який не голосував за рішення Радбезу за закриття телеканалів, і зараз дотримується нейтралітету.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Якщо ми говоримо про закриття каналів, то в нас сьогодні достатньо механізмів: якщо вони помічені в співпраці з країною-агресором, або іншими заходами - у нас є ліцензії, які видаються державою і можуть бути відкликані державою.

Власне, послухати журналістів заблокованих телеканалів тепер планують на засіданні Комітету свободи слова.

Нестор Шуфрич, голова Комітету ВР з питань свободи слова, "Опозиційна платформа - За життя":

Это преступное решение будет рассмотрено на Комитете свободы слова. Я обязан сегодня дать возможность журналистам отстоять свои права на заседании Комитета и объяснить Комитету - что произошло, почему их лишили права работать.

Засідання було заплановане на чотирнадцяту годину. Однак жодного рішення на ньому ухвалено не було. Те, що монобільшість називає "правовим", опозиція вважає - політичним.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Це санкції за системну дезінформацію в бік України, українського суспільства, українського політикуму, викривлення інформації. Оскаржити можна будь-яке рішення, там є дві складові - є рішення РНБО, є указ, який вводить його в дію. Наші юристи казали, що це юрисдикція Верховного суду. Мабуть можна оскаржувати його конституційність. Тому це не швидка історія.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Речь должна идти не о политически-мотивированном решении, которым является решение о закрытии канала, речь должна идти о свободе слова, и речь должна идти о судьбе журналистов. Около полутора тысячи работников трех каналов, 634 журналиста - их нужно защищать. Ни в решении РНБО, ни по факту - никакого влияния на украинские компании, которые обладают лицензиями на вещание NewsOne, ZIK и "112 Украина", - нет и не могло быть изначально.

У розмовах та суперечках про відключення телеканалів і минув день у парламенті.