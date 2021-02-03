Судді Конституційного суду вимагають повернути недоотримані під час карантину зарплати [ Редактировать ]
Стягнути недоотримані мільйони намагаються з держави судді Конституційного суду, - про це заявив представник Президента у КСУ Федір Веніславський.
Каже: позов подали двоє суддів, які недоотримали частину зарплати за карантин. В той час коли та й так сягає понад 300 тисяч гривень на місяць.
Федір Веніславський, представник Президента у Конституційному суді:
Сума позову - 1 мільйон 300 з копійками тисяч гривень. Тобто, тих 4 з половиною мільйонів гривень, які суддя отримує протягом року, суддям Конституційного суду України на даний час недостатньо, - вони вирішили з держави, на підставі свого ж власного рішення від 28 серпня стягнути ще декілька мільйонів гривень.
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