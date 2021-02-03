Стягнути недоотримані мільйони намагаються з держави судді Конституційного суду, - про це заявив представник Президента у КСУ Федір Веніславський.

Каже: позов подали двоє суддів, які недоотримали частину зарплати за карантин. В той час коли та й так сягає понад 300 тисяч гривень на місяць.

Федір Веніславський, представник Президента у Конституційному суді: