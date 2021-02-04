На Буковині закінчуються місця для хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
На Буковині майже закінчилися місця для хворих на COVID-19 у госпітальних базах двох районів. У Сторожинецькій є 6 вільних ліжок, а в Заставнівській одне. Реанімації в обох закладах завантажені на 100 відсотків.
Якщо недужим у цих лікарнях забракне місця, їх доправлятимуть у Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни. А пацієнтів у тяжкому стані прийматиме обласна лікарня.
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