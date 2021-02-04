На Буковині майже закінчилися місця для хворих на COVID-19 у госпітальних базах двох районів. У Сторожинецькій є 6 вільних ліжок, а в Заставнівській одне. Реанімації в обох закладах завантажені на 100 відсотків.

Якщо недужим у цих лікарнях забракне місця, їх доправлятимуть у Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни. А пацієнтів у тяжкому стані прийматиме обласна лікарня.