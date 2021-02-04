Під час відключення електрики усі лікарні були забезпечені безперебійним живленням

В Енергодарі напередодні ввечері зникли вода та світло через відключення енергоблоків на Запорізькій ТЕС. Про це повідомили в місцевій ОДА. Там кажуть - за кілька годин енергозабезпечення міста поновили через резервну лінію.

Під час відключення електрики усі лікарні були забезпечені безперебійним живленням. Роботи з відновлення енергопостачання тривають.