Запасы угля на ТЭС в 5,5 раз меньше, чем год назад Источник: Министерство энергетики Украины

На складах украинских тепловых электростанций сложилась критическая ситуация с запасами угля - они в 5,5 раз меньше, чем были год назад. Об этом сообщает Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.

По данным "Укрэнерго", на 31 января 2021 года запасы угля на складах ТЭС составляли 436,8 тыс. т, это в 5,7 раза меньше, чем в ноябре 2020 года. При этом 48% топлива сосредоточено на Луганской и Славянской ТЭС.

Министерство энергетики сообщает, что 2 февраля запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс. т, из них 140,9 тыс. т - антрацит. Для сравнения, 4 февраля 2020 года они составляли 2,4 млн т.

Чтобы разобраться в ситуации в разгар отопительного сезона регулятор начал внеплановую проверку ряда электростанций: "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго".

О причинах "исчезновения" запасов угля ранее рассказал и.о министра энергетики Юрий Витренко:

в ноябре-декабре, существенно, сверх прогноза, возросло потребление электроэнергии населением;

существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации;

"Энергоатом" начала ремонт энергоблоков на АЭС.

Из-за морозов и нехватки угля для ТЭС Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С 1 апреля 2020 года поставки российской электроэнергии и угля обложили пошлиной в 65%.

Напомним, что 3 февраля произошло аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС и №9 Кураховской ТЭС из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата.