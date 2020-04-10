Украина ввела пошлину на импорт угля из России [ Редактировать ]
Украина с 15 апреля вводит специальную пошлину в размере 65% на импорт угля из Российской Федерации. Соответствующий документ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на сайте Кабинета министров Украины.
Спецпошлиной не будет облагаться антрацит, уголь для металлургии, производства электроэнергии и тепла.
Комментируя это решение, глава украинского правительства отметил, что проработать вопрос трансформации угольных регионов и защитить отечественную угледобывающую отрасль ему поручили еще на прежней должности Вице-премьер-министра.
"В процессе работы над документом мы столкнулись с необходимостью разграничить уголь, добываемый в Украине, и уголь, который мы вынуждены импортировать. Поэтому довольно долго постановление №261, принятое по поручению Президента 18 марта, была на доработке. Однако мы смогли выработать механизм, который с 15 апреля устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок", - заявил Денис Шмыгаль.
Предложение ввести дополнительную спецпошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля из РФ прозвучало на заседании Кабинета министров Украины 18 марта. Позднее из правительственного постановления убрали электроэнергию.
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