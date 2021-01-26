Нехватка угля: в Кабмине назвали причины [ Редактировать ]
Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина входила в отопительный сезон с рекордно большими запасами угля, но по состоянию на январь запасы являются рекордно низкими по ряду причин.
В начале отопительного сезона у нас были рекордные запасы угля, но поскольку произошла такая ситуация, тепловая генерация начала рекордными темпами "отрабатывать" запасы угля. Соответственно, мы заходим в январь с рекордно малыми запасами угля.
По его словам, это было вызвано несколькими факторами.
Один из них заключается в том, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно, сверх прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. Оно вышло на докризисный уровень. Это было неожиданно для тех, кто делал этот прогноз.
С другой стороны, он отметил, что существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации, а НАЭК Энергоатом начала ремонт энергоблоков на АЭС.
Он смотрел на прогноз министерства и понимал, что может выполнить план, даже если поставит определенные блоки на ремонт. Вот что получается: Энергоатом ставит блоки на ремонт, солнце и ветер дают меньше электроэнергии, а люди начинают гораздо больше потреблять.
Ранее сообщалось, что Украине повысили стоимость импортного газа.
Напомним, что в начале 2021 года Азербайджан начал поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу.
Почти одновременно в Сербии запустили газопровод "Балканский поток", который продолжает "Турецкий поток" - трубу по дну Черного моря от России до Турции.
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