Китайская социальная сеть TikTok заблокировала доступ к платформе подросткам младше 13 лет, после челленджа в Италии, который привел к смерти ребенка. Об этом сообщает ANSA.

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Ведомство по защите персональных данных Италии заявило, что в будущем TikTok будет использовать алгоритмы на основе искусственного интеллекта для подтверждения возраста пользователей.

Кроме того, TikTok проведет информационно-просветительскую кампанию для родителей и детей.

Итальянское ведомство также отметило, что предоставит свою оценку эффективности мерам, объявленным китайской соцсетью.

Примечательно, что огромную часть аудитории TikTok составляют подростки и дети.

Ранее сообщалось, что ужасающее самоубийство стало "вирусным" в TikTok. Пользователи массово распространяли ужасающее видео, в котором мужчина стреляет в себя из пистолета. Согласно сообщениям TikTok, указанное видео изначально появилось на Facebook, после чего попало и на другие платформы - Instagram, Reddit и TikTok.

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