В TikTok пользователи массово распространяют ужасающее видео, в котором мужчина стреляет в себя из пистолета. Платформа пытается остановить распространение контента. Об этом сообщает издание The Verge.

Согласно сообщениям TikTok, указанное видео изначально появилось на Facebook, после чего попало и на другие платформы - Instagram, Reddit и TikTok.

Читайте также Жил с умершими родителями: в Харькове мужчину спасли от самоубийства

Представитель TikTok подтвердил, что "клипы о самоубийстве" начали распространяться в воскресенье вечером.

К моменту, когда TikTok стало известно о видео, пользователи уже распространяли предупреждение для других с рекомендацией закрывать ролик, как только увидят человека с седой бородой, который сидит перед столом.

Некоторые сообщали, что самый пугающий момент видео вставляли и в другие, безобидные ролики.

В настоящее время TikTok пытается остановить распространение этого видео, в том числе, блокируя страницы, с которых оно загружалось.

"Наши системы автоматически обнаруживают и помечают эти клипы за нарушение нашей политики в отношении контента, который отображает, восхваляет, прославляет или пропагандирует самоубийство. Мы запрещаем учетные записи, которые пытались неоднократно загружать видео. Мы ценим членов нашего сообщества, которые сообщают о контенте и предостерегают других от просмотра, взаимодействия или обмена такими видео на любой платформе из уважения к человеку и его семье", - сказал представитель соцсети.

Ролик быстро распространился в соцсети, поскольку страница рекомендаций TikTok формируется на основе того, что просмотрели другие пользователи. То есть, любой пользователь может наткнуться на этот чувствительный контент, не ища его целенаправленно.

Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг звезд TikTok с самыми высокими доходами.