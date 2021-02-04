Байден призупинив рішення Трампа про виведення військ з Німеччини. Згідно з розпорядженням попередньої адміністрації, ФРН мали покинути 12 тисяч американських вояків - це третина контингенту.

Адже Дональд Трамп вважав несправедливим, що Берлін вносить до бюджету НАТО лише 1% ВВП замість двох. Нині у Пентагоні та Білому домі знову обмірковують, скільки армійців залишити у Європі.