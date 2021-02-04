Со среды, 10 февраля, в Австрии ужесточат правила въезда в страну. Приезжим нужно будет соблюдать ряд карантинных требований, сообщает The local.

Так, людям, которые прибывают в Австрию, теперь нужно будет показать отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный тест на антиген в дополнение к регистрации с помощью онлайн-формы.

Лица, которые регулярно пересекают границу по работе, также должны будут выполнять эти требования один раз в неделю, однако карантин на них не распространяется.

Кроме того, правительство планирует расширить существующий пограничный контроль с Чешской Республикой и Словакией. Чтобы туристы не пересекали границу, насколько это возможно, усиливается контроль в горнолыжных зонах.

Ранее сообщалось, что в Канаде ужесточили условия въезда для туристов. По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, после сдачи теста прибывающим в страну необходимо будет в течение трех дней ждать результата теста на коронавирус в определенной гостинице.

Также мы писали о том, что Сингапур ужесточает правила въезда в страну. При этом ранее введенные правила въезда также сохраняются.

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