Правительство Канады из-за появления новых штаммов коронавируса приняло решение о введении более строгих правил для туристов. Об этом сообщает The Guardian.

Отныне по прибытию в страну необходимо сдать тест на отсутствие коронавируса.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, после сдачи теста прибывающим в страну необходимо будет в течение трех дней ждать результата теста на коронавирус в определенной гостинице.

Гостиницу будет оплачивать сам турист. По прогнозам Трюдо, это обойдется в более 2 тысяч долларов.

Те, у кого результат будет отрицательным, смогут затем придерживаться режима карантина дома под значительно более строгим наблюдением и контролем.

Трюдо отметил, что путешественники, у которых тест окажется положительным, будут обязаны оставаться на карантине в определенных государственных учреждениях, где будут проверять, не являются ли они переносчиками новых штаммов COVID-19.

Ранее мы писали о том, что Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с вице-премьер министром и министром финансов Канады.