В Украине проверят больницы с кислородными системами [ Редактировать ]
В Украине проверят больницы с кислородными системами. Это связано с пожаром в инфекционной больнице в Запорожье.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время рабочей поездки в Запорожье, передает "Укринформ".
По словам министра здравоохранения Верховная Рада выдала распоряжение о проверке кислородных систем еще за несколько месяцев до происшествия в Запорожье.
"За несколько месяцев до этого парламент выдал распоряжение о проверке всех кислородных систем в стране. Нам необходимо сосредоточиться, чтобы в будущем страна не переживала таких трагедий", - отметил Степанов.
Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек. Правоохранительными органами начато расследование.
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