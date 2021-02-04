В Украине проверят больницы с кислородными системами. Это связано с пожаром в инфекционной больнице в Запорожье.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время рабочей поездки в Запорожье, передает "Укринформ".

Читайте также На пожар в больнице Запорожья отреагировали в ВОЗ

По словам министра здравоохранения Верховная Рада выдала распоряжение о проверке кислородных систем еще за несколько месяцев до происшествия в Запорожье.

"За несколько месяцев до этого парламент выдал распоряжение о проверке всех кислородных систем в стране. Нам необходимо сосредоточиться, чтобы в будущем страна не переживала таких трагедий", - отметил Степанов.

Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек. Правоохранительными органами начато расследование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.