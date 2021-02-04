У Німеччині зафіксували найбільшу повінь за десятиліття [ Редактировать ]
Найбільша за останнє десятиліття повінь у Німеччині. Вода у річці Рейн піднялася на 8,5 метрів і підтопила одразу кілька великих міст - Бонн, Кельн і Дюссельдорф. Через повінь застрягло одне вантажне судно, яке довелося відбуксирувати.
Після цього судноплавство на річці призупинили. Потоп спричинила нетипово тепла погода у Німеччині, танення снігу і тривалі зливи.
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