Найбільша за останнє десятиліття повінь у Німеччині

Найбільша за останнє десятиліття повінь у Німеччині. Вода у річці Рейн піднялася на 8,5 метрів і підтопила одразу кілька великих міст - Бонн, Кельн і Дюссельдорф. Через повінь застрягло одне вантажне судно, яке довелося відбуксирувати.

Після цього судноплавство на річці призупинили. Потоп спричинила нетипово тепла погода у Німеччині, танення снігу і тривалі зливи.