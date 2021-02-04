У Китаї штучно викликали дощ за допомогою звукових хвиль [ Редактировать ]
Китайським науковцям вдалося викликати дощ за допомогою звукових хвиль. Експеримент провели ще торік на Тібетському плато. У небо спрямували велетенський динамік, що випромінював звукові хвилі частотою 50 Герців.
У результаті в районі випромінювання сформувалося більше хмар і випало на 17 відсотків більше дощу, ніж зазвичай.
Науковці твердять, що спосіб екологічно чистий і відносно дешевий. Натомість критики проєкту вважають, що генератор може шкодити тваринам, які відчувають низькочастотні вібрації.
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