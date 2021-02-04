Совет здравоохранения Нидерландов выдал рекомендацию по отмене использования препарата от коронавирусной инфекции фармацевтической компании AstraZeneca для граждан, старше 65 лет.

Препарат в настоящее время может максимально использоваться в категориях от 60 до 65 лет. В стране считают, что быстрое начало вакцинации пожилых жителей сможет предотвратить проблему смертности в Нидерландах.

Отмечается, что в случае принятия решение министром здравоохранения страны Уго де Йонге примет рекомендации Совета здравоохранения, ранее установленная стратегия вакцинации от COVID-19 снова будет отклонена.

Ранее мы писали, что dо Франции отказались от вакцинации пожилых препаратом AstraZeneca. Французские власти, вслед за другими европейскими странами, разрешили применять вакцину AstraZeneca для иммунизации людей в возрасте от 18 до 65 лет.

Кроме того, вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. Она снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после первого укола.

Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.

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