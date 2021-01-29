В пятницу, 29 января, Европейская комиссия одобрила поставки вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Теперь вакцину можно официально использовать в странах Евросоюза.

Она подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.

Ожидаю, что компания поставит 400 миллионов доз, как и было согласовано. Мы будем продолжать делать все возможное для обеспечения вакцин для европейцев, наших соседей и партнеров по всему миру.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев.

Как ранее сообщалось, в Британии начинается вакцинация препаратом AstraZeneca. Тысячи медицинских работников уже прошли онлайн-обучение по вакцинации от коронавируса. За каждого вакцинированного резидента дома престарелых государство будет доплачивать медработникам, которые работают за пределами больниц, дополнительных 10 фунтов стерлингов - 13 долларов.

Читайте также, 54-летний заместитель главврача больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. У мужчины спустя некоторое время появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей, он находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним,в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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