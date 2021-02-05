Готуються до новорічних святкувань у В'єтнамі. Та цього разу традиційні гуляння дещо зміняться. Як у країні жінки влаштували танцювальний, хоч і маленький, проте переворот?

У той час, як у Європі вже повністю згорнули новорічні Ярмарки, у В'єтнамі - лише починають готуватися до святкування "Тет", - так тамтешні жителі називають Новий рік. Зустрічатимуть його в'єтнамці за тиждень - 12 лютого. Гуляння триватимуть місяць. Традиційно, з народними танцями - лева та дракона.

Ле Єн Куєн, танцівниця:

Коли ви практикуєте танці левів і драконів, вам потрібно мати до цього пристрасть. Я почуваюся гордою та щасливою з того, що стала однією з перших жінок, які наважилися на щось подібне. Тепер ми надихаємо багатьох інших дівчат навіть у віддалених провінціях.

Ле Єн - виняток у багатовіковій традиції народного танцю. Через важкі костюми тварин (одна лише голова дракона сягає 14 кілограмів), - таке заняття вважали справою чоловіків.

Луу Ті Кім Туонг, танцівниця:

Коли я лише починала займатися танцями левів, - батьки забороняли мені тренуватися, і друзі теж мене засуджували. Оскільки вважали, що таке захоплення - не для дівчат. Але з часом мені вдалося змінити їхню думку. І вже після перших моїх успіхів - рідні мене підтримали.

За в'єтнамським повір'ям, імітація рухів цих істот приносить удачу та відлякує усіляку нечисть. І, щоб стати в цій справі справжнім професіоналом, потрібно набратися терпіння та не боятися ризикувати. Адже найефектніші "па" виконують на стовпах заввишки два метри. Й така ж відстань між самими металевими колонами. По такій конструкції танцюристи повинні стрибати, демонструючи, ніби долають складні життєві перепони.

Ле Єн Куєн, танцівниця:

Ми фізично слабші за чоловіків, тому нам потрібно тренуватися значно наполегливіше й уп'ятеро більше.

Попри усі перестороги, у в'єтнамському місті Кантхо створили навіть окрему групу народних танцівниць. За репетиціями жінок уважно спостерігають їхні наступниці - доньки.

Луонг Ан Дуонг, менеджер танцювального колективу:

Як людина, яка має спортивний досвід, - у нашому колективі я запровадив спортивні правила та принцип рівноправності для чоловіків та жінок. Згодом я зрозумів, що найбільшим недоліком в'єтнамських танців левів є те, що у нас раніше не було саме танцівниць.

Загалом святкування Нового року у в'єтнамців значно відрізняється від нашого. Зокрема й тим, що у В'єтнамі він знаменує початок весни і ніяк не пов'язаний з зимовими розвагами.