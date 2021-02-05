В Україні викрили потужну агентурну мережу ФСБ [ Редактировать ]
Контррозвідка припинила діяльність агентурної мережі ФСБ. Вона діяла у Київській, Одеській, Миколаївській, Житомирській та Чернігівській областях.
У групі були колишні українські розвідники. На замовлення кураторів з Москви завербовані агенти готували диверсії на об'єктах ЗСУ. Зокрема, мали допомогти проникнути диверсантам з окупованих територій - на військовий аеродром "Кульбакіно" на Миколаївщині. Також готувалися викрасти та вивезти до Росії одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це мали отримати 100 тисяч доларів.
Під час обшуку у ворожих агентів виявили арсенал зброї та вибухівку.
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