Контррозвідка припинила діяльність агентурної мережі ФСБ. Вона діяла у Київській, Одеській, Миколаївській, Житомирській та Чернігівській областях.

У групі були колишні українські розвідники. На замовлення кураторів з Москви завербовані агенти готували диверсії на об'єктах ЗСУ. Зокрема, мали допомогти проникнути диверсантам з окупованих територій - на військовий аеродром "Кульбакіно" на Миколаївщині. Також готувалися викрасти та вивезти до Росії одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це мали отримати 100 тисяч доларів.

Під час обшуку у ворожих агентів виявили арсенал зброї та вибухівку.