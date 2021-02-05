Европейский союз не может помешать группе частных компаний строить газопровод "Северный поток-2", если на его строительство согласна Германия. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, передает "Коммерсант".

Так он прокомментировал заявления властей ряда стран (Чехи и Польши) о необходимости ввести санкции против проекта из-за замены условного срока на реальный российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Еще раньше, 21 января, Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство "Северного потока-2" из-за ареста Навального.

"Северный поток-2" - это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии. Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза.

Чиновник добавил, что Еврокомиссия стремится обеспечить работу газопровода в соответствии с ключевыми принципами европейского законодательства в области энергетики в случае его достройки.

Напомним, что в декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые предоставляют услуги по укладке Nord Stream 2. Из-за этого подрядчики отказались достраивать последний участок газопровода.

В частности, из проекта вышла норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd. Из-за этого "Газпром" решил достраивать газопровод собственными силами.

"Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего "Северного потока". Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром". Трубопровод проложен на 93%. Из 2460 км газопровода сейчас уложено более 2300 км.

​Вместе с "Турецким потоком" "Северный поток-2" покроет весь объем транзита газа через Украину.