Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заявили об эффективности препарата от британского штамма вируса. Ее уже используют в Великобритании.

Профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке и испытаниях вакцины, заявил, что новые данные подтверждают эффективность препарата от штамма коронавируса, который был впервые обнаружен в декабре 2020 года в графстве Кент и привел к всплеску заболеваемости в стране.

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В Британии использование AstraZeneca начали в конце декабря прошлого года. В конце января вакцину одобрили для использования в Евросоюзе, куда британо-шведская компания должна поставить 40 миллионов доз до конца марта.

Ранее мы писали, что dо Франции отказались от вакцинации пожилых препаратом AstraZeneca. Французские власти, вслед за другими европейскими странами, разрешили применять вакцину AstraZeneca для иммунизации людей в возрасте от 18 до 65 лет.

Кроме того, вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. Она снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после первого укола.

Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.

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