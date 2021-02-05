Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении [ Редактировать ]
6 февраля православные христиане почитают память блаженной Ксении. Она быстро стала вдовой, после чего посвятила свою жизнь Богу, вымаливая прощение для покойного мужа. Через некоторое время Господь даровал ей умение исцелять и предсказывать будущее.
Если вам приснился плохой сон 6 февраля, обязательно его стоит кому-то рассказать, чтобы он не стал реальностью.
Что нельзя делать 6 февраля
- Этот день считается тяжелым. Поэтому в этот день советуют не шить, не вязать, а также не стричь волосы и ногти.
- Не завязывайте узлы, чтобы не навлечь похороны.
- Не перестилайте постель, иначе заболеете.
Приметы на 6 февраля
- Вьюга и метель – ждите неурожая.
- Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.
- Какая погода на Ксению, такая и весна.
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