Приметы на 6 февраля - что нельзя делать в день Ксении

6 февраля православные христиане почитают память блаженной Ксении. Она быстро стала вдовой, после чего посвятила свою жизнь Богу, вымаливая прощение для покойного мужа. Через некоторое время Господь даровал ей умение исцелять и предсказывать будущее.

Если вам приснился плохой сон 6 февраля, обязательно его стоит кому-то рассказать, чтобы он не стал реальностью.

Что нельзя делать 6 февраля

Этот день считается тяжелым. Поэтому в этот день советуют не шить, не вязать, а также не стричь волосы и ногти.

Не завязывайте узлы, чтобы не навлечь похороны.

Не перестилайте постель, иначе заболеете.

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Приметы на 6 февраля

Вьюга и метель – ждите неурожая.

Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.

Какая погода на Ксению, такая и весна.

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