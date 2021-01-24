В церкви Калифорнии прогремел жуткий взрыв (видео) [ Редактировать ]
В американском штате Калифорния, в пригороде Лос-Анджелеса произошел взрыв в баптистской церкви. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным сотрудника полиции Кристофера Кано, мощный взрыв разрушил стены церкви, а также в церкви выбило окна и начался сильный пожар.
Также сообщается, что неизвестные нанесли на стены здания надписи оскорбительного содержания.
Стены церкви были испорчены вандалами, все окна были выбиты... из-за взрыва
Как предолагают полицейские, в церкви сработало самодельное взрывное устройство.
Важно, что о пострадавших информации нет.
По данным СМИ, на протяжении последних недель в штате происходили протесты из заявления представителей баптистской церкви против ЛГБТ-сообщества. Местные активисты создали в интернете петицию к мэру Эль-Монте с требованием убрать храм из города. Под ней подписались 14 700 человек.
А незадолго до инцидента священник церкви обратился в полицию. Он заявлял, что в сети получал сообщения с угрозами о поджоге церкви.
Американские власти начали расследование, участвуют сотрудники ФБР США.
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