Пожар на рынке в Киеве/фото: dsns.gov.ua

В Киеве в ночь на субботу, 6 февраля, на территории одного из киевских продуктовых рынков в Святошинском районе произошел крупный пожар, в котором сгорело пять павильонов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

6 февраля, в 01: 40... на территории рынка по ул. Чернобыльской, 16/80 в Святошинском районе возник пожар. Погибших и травмированных нет

По данным спасателей, пожар начался в одноэтажном торговом павильоне размером 3х4 кв.м, а позже распространением на шесть рядом расположенных павильонов общей площадью 300 кв.м.

В 2:17 спасатели локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение пламени. В 2:35 - пожар был ликвидирован

Отмечается, что в результате пожара было уничтожено пять продуктовых павильонов и два повреждено.

фото: dsns.gov.ua

Стоит отметить, что причина пожара и ущерб устанавливается.

фото: dsns.gov.ua

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