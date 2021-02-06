В Киеве ночью сгорел рынок (фото) [ Редактировать ]
В Киеве в ночь на субботу, 6 февраля, на территории одного из киевских продуктовых рынков в Святошинском районе произошел крупный пожар, в котором сгорело пять павильонов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
6 февраля, в 01: 40... на территории рынка по ул. Чернобыльской, 16/80 в Святошинском районе возник пожар. Погибших и травмированных нет
По данным спасателей, пожар начался в одноэтажном торговом павильоне размером 3х4 кв.м, а позже распространением на шесть рядом расположенных павильонов общей площадью 300 кв.м.
В 2:17 спасатели локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение пламени. В 2:35 - пожар был ликвидирован
Отмечается, что в результате пожара было уничтожено пять продуктовых павильонов и два повреждено.
фото: dsns.gov.ua
Стоит отметить, что причина пожара и ущерб устанавливается.
фото: dsns.gov.ua
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