"Горели целыми семьями": взрыв унес жизни более 30 человек [ Редактировать ]
В городе Агбор, что на юго-востоке Нигерии , 23 января произошла жуткая трагедия - взорвался автомобиль для перевозки газа. В результате взрыва погибли не менее 30 человек и еще 17 получили сильные ожоги. Об этом сообщает газета The Nation.
По данным местных СМИ, газ взорвался накануне вечером на газозаправочной станции из-за утечки из раздаточного шланга.
Важно, что не смотр на то, что перед самим взрывом водитель автомобиля и сотрудник станции сбежали.
Но, вслед за взрывом начался сильный пожар и люди буквально сгорели в своих домах.
Люди погибли в своих домах целыми семьями
Стоит отметить, что взрыв газа был настолько мощным, что были разрушены более 30 домов, а также была уничтожена плантация пальм.
Власти страны начали расследование инцидента.
Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
В Украине 22 января объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.
Читайте также, 23 января, подозреваемого арендатора сгоревшего дома престарелых в Харькове Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Позже арестовали еще двоих подозреваемых взяли под стражу.
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