Працюють із Києвом дистанційно, але чітких термінів щодо чергового траншу не називають. Місія МВФ у віртуальному режимі переглядає меморандум у частині виконання Україною зобов'язань.

Про це у Вашингтоні заявив Директор пресс офісу МВФ Джеррі Райс. І після вивчення всіх економічних аспектів буде винесено вердикт - надавати гроші чи ні.

В опозиції ж переконані: Україна має шукати інші шляхи наповнення бюджету. Замість того, щоб позичати, треба ухвалювати виважені рішення щодо розвитку економіки. Оскільки державні борги тягарем лягають на українців.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":