Влада повинна ухвалювати виважені рішення щодо розвитку економіки замість постійних кредитів від МВФ - Сергій Льовочкін [ Редактировать ]
Працюють із Києвом дистанційно, але чітких термінів щодо чергового траншу не називають. Місія МВФ у віртуальному режимі переглядає меморандум у частині виконання Україною зобов'язань.
Про це у Вашингтоні заявив Директор пресс офісу МВФ Джеррі Райс. І після вивчення всіх економічних аспектів буде винесено вердикт - надавати гроші чи ні.
В опозиції ж переконані: Україна має шукати інші шляхи наповнення бюджету. Замість того, щоб позичати, треба ухвалювати виважені рішення щодо розвитку економіки. Оскільки державні борги тягарем лягають на українців.
Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Только за прошлый год государственный долг увеличился почти на 600 млрд гривен до рекордных 2 триллионов 551 млрд Это значит, что за прошлый год страна жила в долг наращивая огромную и без того долговую нагрузку на каждого украинца. Только в этом году за неполных полтора месяца работы правительство уже взяло в долг 42 млрд гривен. Механизм бесконечного заимствования подменяют все остальные управленческие решения. Заимствования дорогие, заимствования эти тратятся на расходы государственные и не создают дополнительных источников для дополнительного роста. То есть государство движется по спирали и эта спираль нисходящая и это результаты действия действующего правительства. Поэтому мы считаем что правительство должно быть отправлено в отставку. И заменено эффективной командой.
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