В Копенгагене протестовали против "COVID-паспортов" [ Редактировать ]
В столице Дании Копенгагене в знак протеста против коронавирусных ограничений и планов страны ввести цифровой сертификат вакцинации, на протесты вышли около тысячи человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.
Около 600 человек, организованных группой под названием "Люди в черном", собрались на сильном морозе перед зданием парламента.
Стоит отметить, что в Дании разработать для путешествий цифровой сертификат вакцинации против коронавируса. Важно, что "ковидный паспорт" можно использовать для спортивных и культурных мероприятий, а также для ресторанов.
Организаторы протеста заявляют, что введение такого паспорта означает обязательную вакцинацию и равносильно дальнейшему ограничению свободы личности.
При этом вакцинация в Дании не является обязательной.
Во время акций задержаний не было, так как санкционированный марш был в основном мирным, за ним присматривал большой контингент полиции.
Как ранее сообщалось, первая европейская страна официально одобрила применение росийской вакцины "Спутник V".
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