В столице Дании Копенгагене в знак протеста против коронавирусных ограничений и планов страны ввести цифровой сертификат вакцинации, на протесты вышли около тысячи человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Около 600 человек, организованных группой под названием "Люди в черном", собрались на сильном морозе перед зданием парламента.

Стоит отметить, что в Дании разработать для путешествий цифровой сертификат вакцинации против коронавируса. Важно, что "ковидный паспорт" можно использовать для спортивных и культурных мероприятий, а также для ресторанов.

Организаторы протеста заявляют, что введение такого паспорта означает обязательную вакцинацию и равносильно дальнейшему ограничению свободы личности.

При этом вакцинация в Дании не является обязательной.

Во время акций задержаний не было, так как санкционированный марш был в основном мирным, за ним присматривал большой контингент полиции.

Как ранее сообщалось, первая европейская страна официально одобрила применение росийской вакцины "Спутник V".

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