Уряд необхідно відправити у відставку - Сергій Льовочкін [ Редактировать ]
Зростанню своїх рейтингів тішаться в опозиції. Ось як прокоментував цю та інші теми тижня народний депутат Сергій Льовочкін.
Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Рейтинги партій. Про що свідчить соціологія?
"Оппозиционная платформа - За жизнь" сейчас первая политическая сила в стране. Это произошло в результате нашей последовательной позиции, эффективной работе нашей фракции в парламенте, эффективной кампании, которую провела наша партия в прошлом году по выборам в местные органы власти. У нас несколько тысяч депутатов во всех практически обласных, городских, советах, по территории Украины. Люди прекрасно понимают что только в ОПЗЖ есть реальная програма действий которая может вывести страну из кризиса и только у опзж есть достаточный кадровый потенциал для того, чтобы противостоять тем вызовам которые стоят перед Украиной.
Економічні проблеми та ефективність уряду.
Огромный вопрос - выполнение бюджета и экономическое развитие. Только за прошлый год государственный долг увеличился почти на 600 млрд гривен до рекордных 2 триллионов 551 млрд Это значит что за прошлый год страна жила в долг Механизм бесконечного заимствования подменяють все остальные управленческие решения. Заимствования дорогие, заимствования эти тратятся на расходы государственные и не создают дополнительных источников для дополнительного роста.
Високі тарифи. Як допомогти людям?
Люди живут все хуже и хуже. Задолженность по ЖКХ составила 73.6 млрд гривен и выросла только за декабрь более чем на 10%. Это значит что люди не только беднеют, но и они не могут платить космические тарифы. И это требует немедленных действий. Что предлагает ОПЗЖ? Мы предлагаем конкретную программу выхода экономики из кризиса. И мы предлагаем эффективную команду, которая может эту программу воплотить. Среди наших требований - отставка правительства нынешнего, которое не справилось с экономическими вызовами. Ухудшило, усугубило экономический кризис в стране и мы считаем что моно большинство не справилось со своей задачей.
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