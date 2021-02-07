Зростанню своїх рейтингів тішаться в опозиції. Ось як прокоментував цю та інші теми тижня народний депутат Сергій Льовочкін.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Рейтинги партій. Про що свідчить соціологія?

"Оппозиционная платформа - За жизнь" сейчас первая политическая сила в стране. Это произошло в результате нашей последовательной позиции, эффективной работе нашей фракции в парламенте, эффективной кампании, которую провела наша партия в прошлом году по выборам в местные органы власти. У нас несколько тысяч депутатов во всех практически обласных, городских, советах, по территории Украины. Люди прекрасно понимают что только в ОПЗЖ есть реальная програма действий которая может вывести страну из кризиса и только у опзж есть достаточный кадровый потенциал для того, чтобы противостоять тем вызовам которые стоят перед Украиной.

Економічні проблеми та ефективність уряду.

Огромный вопрос - выполнение бюджета и экономическое развитие. Только за прошлый год государственный долг увеличился почти на 600 млрд гривен до рекордных 2 триллионов 551 млрд Это значит что за прошлый год страна жила в долг Механизм бесконечного заимствования подменяють все остальные управленческие решения. Заимствования дорогие, заимствования эти тратятся на расходы государственные и не создают дополнительных источников для дополнительного роста.

Високі тарифи. Як допомогти людям?